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24 сентября, 13:32
НовостиСобытиеКриминал

Жительницу Калмыкии, находящуюся в федеральном розыске, разыскали сотрудники полиции.

Жительницу Калмыкии, находящуюся в федеральном розыске, разыскали сотрудники полиции.

Местонахождение женщины на территории Москвы установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В апреле 2024 года, жительница п.Ики-Бурул в ходе конфликта нанесла телесные повреждения своему знакомому. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью дознавателем Элистинского Управления МВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ.

Сейчас в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения.

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