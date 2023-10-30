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31 октября, 10:41
Новости

Жители Калмыкии сдали в банки более 130 тысяч монет

Жители Калмыкии сдали в банки более 130 тысяч монет

Участники акции «Монетная неделя» бесплатно обменяли мелочь из домашних копилок на бумажные купюры либо зачислили ее на свой счет. Всего было сдано более 30 тысяч рублевых монет и почти столько же 10-рублевок. Меньше всего было монет номиналом в 5 и 10 копеек – чуть больше 6 тысяч штук.

Напомним, эта акция проходила по всей стране с 25 сентября по 8 октября при поддержке Банка России. Основная цель– вернуть монеты в наличное денежное обращение и сократить затраты на их чеканку. Об этом нам сообщили в пресс-службе Отделения регионального Нацбанка.

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