31 октября, 10:41
Жители Калмыкии сдали в банки более 130 тысяч монет
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Участники акции «Монетная неделя» бесплатно обменяли мелочь из домашних копилок на бумажные купюры либо зачислили ее на свой счет. Всего было сдано более 30 тысяч рублевых монет и почти столько же 10-рублевок. Меньше всего было монет номиналом в 5 и 10 копеек – чуть больше 6 тысяч штук.
Напомним, эта акция проходила по всей стране с 25 сентября по 8 октября при поддержке Банка России. Основная цель– вернуть монеты в наличное денежное обращение и сократить затраты на их чеканку. Об этом нам сообщили в пресс-службе Отделения регионального Нацбанка.