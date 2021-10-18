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22 ноября, 10:31
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Жители Калмыкии могут стать участниками межрегионального культурного марафона «Книжная радуга детства»

Жители Калмыкии могут стать участниками межрегионального культурного марафона «Книжная радуга детства»

Сейчас продолжается прием заявок для участия в нём. Для этого необходимо опубликовать до 1 декабря этого года небольшое видео с театрализованным прочтением небольшого детского произведения или его отрывка на родном языке, отражающих самобытность и общность народов России. Желательно небольшое вступительное слово на русском языке или пересказ прочитанного.

Видеоролик необходимо разместить на своих страницах в социальных сетях, используя хештеги #Книжнаярадугадетства #Саратовскаяпушкинка #культурныймарафон. Все зарегистрированные участники марафона получат электронные сертификаты.

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