Жители Калмыкии могут стать участниками межрегионального культурного марафона «Книжная радуга детства»

Сейчас продолжается прием заявок для участия в нём. Для этого необходимо опубликовать до 1 декабря этого года небольшое видео с театрализованным прочтением небольшого детского произведения или его отрывка на родном языке, отражающих самобытность и общность народов России. Желательно небольшое вступительное слово на русском языке или пересказ прочитанного.

Видеоролик необходимо разместить на своих страницах в социальных сетях, используя хештеги #Книжнаярадугадетства #Саратовскаяпушкинка #культурныймарафон. Все зарегистрированные участники марафона получат электронные сертификаты.