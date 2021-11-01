Жители Калмыкии могут стать участниками Марафона функциональной грамотности

Мероприятие продлится в течение недели, в качестве спикеров выступят ведущие мировые учёные и эксперты в сфере образования.

Основными темами онлайн-форума станут ключевые навыки 21 века, вопросы их формирования и развития. Присоединиться смогут педагоги, ученики и их родители, а также студенты и преподаватели профильных ВУЗов.

Подробности можно узнать на сайте Министерства просвещения России.