7 декабря, 12:45
 7 °C
83,11
73,67
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 декабря, 13:31
НовостиОбразование

Жители Калмыкии могут стать участниками Марафона функциональной грамотности

Жители Калмыкии могут стать участниками Марафона функциональной грамотности

Мероприятие продлится в течение недели, в качестве спикеров выступят ведущие мировые учёные и эксперты в сфере образования.

Основными темами онлайн-форума станут ключевые навыки 21 века, вопросы их формирования и развития. Присоединиться смогут педагоги, ученики и их родители, а также студенты и преподаватели профильных ВУЗов.

Подробности можно узнать на сайте Министерства просвещения России.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия