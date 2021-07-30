В селе Троицкое завершена установка водонапорной башни емкостью 160 кубометров

На все работы потребовалось около недели. Дефицит воды жители райцентра испытывали каждое лето. Отсутствие давления в старой башне было причиной слабого напора ее в системе. Правительство республики выделило необходимые средства на приобретение оборудования. После завершения работ и запуска нового объекта в домах жителей Троицкого нет недостатка в живительной влаге. К водонапорной башне также подключили новые улицы.