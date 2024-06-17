Житель Ики-Бурульского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве и покушении на него

Об этом сообщили сегодня в региональном следственном управлении. Трагедия произошла в июне прошлого года. По версии следствия, обвиняемый испытывал личную неприязнь к теще.

В ходе словесной брани, мужчина нанес множественные удары ножом не только ей в область брюшной полости, но еще и бывшей супруге. Пострадавшие были госпитализированы в лечебное учреждение.

Несмотря на квалифицированную медпомощь, одна из потерпевших скончалась в больнице, второй - нанесен тяжкий вред здоровью.