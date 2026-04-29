️Житель Элисты осуждён на пять лет колонии общего режима за мошенничество при строительстве многоквартирного дома.
Он заключил с двумя женщинами фиктивные договоры бронирования, похитив полтора миллиона рублей. Потерпевшие поверили, что вносят вклад в долевое строительство, однако подрядная организация не являлась застройщиком и не могла исполнить обязательства. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью возместил ущерб.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия