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22 апреля, 13:00
НовостиЗдравоохранение

Завтра в Яшалте будет организован бесплатный приём врачей ресбольницы имени Жемчуева

Завтра в Яшалте будет организован бесплатный приём врачей ресбольницы имени Жемчуева

Обратиться за помощью могут те, кто перенес инсульт и коронавирус, а также пациенты с диагнозом - варикозное расширение вен, сахарный диабет. Специалисты, а это врач ультразвуковой диагностики Александра Бокушева и сосудистый хирург Дмитрий Борисов проведут также УЗИ-обследование. Напомним, выезды в районы проводятся по поручению главврача больницы Александра Калаева. Цель – сделать медпомощь более доступной для сельских жителей.

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