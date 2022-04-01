Завтра в рамках Фестиваля Тюльпанов в Парке Победы пройдет «Теегин fest»

Это площадка для самых активных, смелых, веселых и талантливых ребят. Мероприятие организовано с целью обеспечения досуга, неформального общения и творческой самореализации. Проводиться оно уже во второй раз.

Кроме того, в республику продолжают пребывать туристы. Стремительно растущий интерес к местному колориту становится привычным для жителей Калмыкии. Словом, калмыцкая степь радушно открывает свои гостеприимные объятия для всех.