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29 апреля, 13:29
Новости

Завтра в рамках Фестиваля Тюльпанов в Парке Победы пройдет «Теегин fest»

Завтра в рамках Фестиваля Тюльпанов в Парке Победы пройдет «Теегин fest»

Это площадка для самых активных, смелых, веселых и талантливых ребят. Мероприятие организовано с целью обеспечения  досуга, неформального общения и творческой самореализации. Проводиться оно уже во второй раз.

Кроме того, в республику продолжают пребывать туристы. Стремительно растущий интерес к местному колориту становится привычным для жителей Калмыкии. Словом, калмыцкая степь радушно открывает свои гостеприимные объятия для всех.

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