Завтра в Элисте откроется Всероссийская конференция «Женщины в бизнесе»

Это событие, посвящено женщинам и их роли в современном обществе. Оно объединит представительниц разных профессий, возрастов из Калмыкии и других регионов. Мероприятие пройдет при поддержке команды проекта Совета ЕЖФ «Развитие женского предпринимательства».

Спикером всероссийского форума-конференции «Женщины в бизнесе» является Надия Черкасова, вице-президент и председатель федерального комитета по развитию женского предпринимательства Опоры России, член совета «Евразийского женского форума» при Совете Федерации, она входит в топ-50 самых влиятельных деловых женщин России.

На форуме-конференции «Женщины в бизнесе» одновременно будут вести работу три секции. В деловой программе примут участие предприниматели, эксперты, представители органов власти. Бизнес-вопросы будут обсуждаться не только с точки зрения личного успеха, но и через призму социального эффекта, вклада малых и средних предприятий в развитие региона.

Спикеры поделятся своим опытом, навыками и идеями развития своих компаний. В рамках форума состоятся мастер-классы, дискуссии и тренинги, лекции по темам саморазвития, предпринимательства, карьерного роста.