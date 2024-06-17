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21 июня, 08:51
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Завтра Бату Манджиев из Калмыкии выйдет на ковёр Первенства России по самбо

Завтра Бату Манджиев из Калмыкии выйдет на ковёр Первенства России по самбо

Чемпионат страны среди юношей и девушек эти дни проходит в городе Кемерово. Это традиционный и один из самых представительных по количеству участников турниров.

На соревнование зарегистрировалось более семисот человек из каждого региона. По итогам первого дня соревнований в копилке сборной Калмыкии две медали. Сумьян Гатцаев в весовой категории до 58 кг взошел на высшую ступень пьедестала Первенства России. Также он удостоен приза в номинации за "Лучшую технику".

А Валерия Улюмджиева в весовой категории до 41 кг завоевала второе место и стала серебряным призером. По итогам соревнований оба калмыцких спортсмена получат путевку в состав сборной России.

Кроме того, Гатцаев, как обладатель золотой медали представит Россию на Первенстве мира. Оно пройдёт в октябре на Кипре. Соревнования в Кемерово завершатся в конце недели.

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