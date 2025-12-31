17 января, 14:27
 -6 °C
90,54
77,83
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 января, 09:12
НовостиСобытие

Завершился лично-командный чемпионат по самбо среди

Соревнования были посвящены началу Года единства народов России.

В ходе турнира определены победители в семи весовых категориях. Лучшими стали: Санал Четыров, Александр Цонхлаев, Лиджи Убушиев, Николай Манжиков, Василий Бембеев, Баир Шанхоров и Андрей Чагранов.

Судейская коллегия отметила участников специальными номинациями: Баир Шанхоров — за лучшую технику, Евгений Сюкиев — приз болельщиков, Санал Четыров — за волю к победе.

В командном зачете первое место заняла команда Управления МВД России по городу Элисте. Второе и третье места достались командам МО МВД России «Приютненский» и «Яшкульский» соответственно.

Видео: МВД Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия