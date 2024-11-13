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15 ноября, 07:27
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Завершилось Первенство Республики Калмыкия по волейболу среди юношей.

Завершилось Первенство Республики Калмыкия по волейболу среди юношей.

В соревнованиях приняли участие 13 команд. В финал соревнований вышли команды Элисты, Юстинского, Целинного, Яшалтинского районов, приз за третье место у команды Юстинского района.

Команда-победительница и команды-призеры награждены памятными кубками и дипломами соответствующих степеней, а каждый участник данных команд – грамотами Министерства образования и науки Республики Калмыкия и Министерства физической культуры и спорта Республики Калмыкия.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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