5 июля, 15:08
Завершено расследование уголовного дела по обвинению осужденного в пособничестве в даче взятки сотрудникам исправительного учреждения
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По версии следствия, обвиняемый, отбывая наказание в исправительной колонии, выступил пособником в даче взятки бывшему начальнику указанного исправительного учреждения и его заместителю за совершение ими незаконного бездействия, выразившегося в предоставлении другому осужденному возможности пользования предметами, запрещенными на территории исправительного учреждения, непринятии мер со своей стороны по изъятию таковых в случае обнаружения их у осужденного.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс служба Следственного комитета России по Республике Калмыкия.
Фото: СУ СК России по Калмыкии