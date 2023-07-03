Завершено расследование уголовного дела по обвинению осужденного в пособничестве в даче взятки сотрудникам исправительного учреждения

По версии следствия, обвиняемый, отбывая наказание в исправительной колонии, выступил пособником в даче взятки бывшему начальнику указанного исправительного учреждения и его заместителю за совершение ими незаконного бездействия, выразившегося в предоставлении другому осужденному возможности пользования предметами, запрещенными на территории исправительного учреждения, непринятии мер со своей стороны по изъятию таковых в случае обнаружения их у осужденного.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс служба Следственного комитета России по Республике Калмыкия.

Фото: СУ СК России по Калмыкии