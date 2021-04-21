Задержан владелец животноводческой стоянки, державший в рабстве жителя Ставрополя
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Следственным управлением по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по результатам процессуальной проверки по факту причинения тяжкого вреда здоровью жителю Ставрополя
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, в которой сообщалось, что житель Ставрополя, работавший пастухом в Яшкульском районе, незаконно удерживался на территории животноводческой стоянки и при попытке сбежать ему был причинен тяжкий вред здоровью.
Подозреваемый по делу был оперативно установлен и задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.