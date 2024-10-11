Задержан подозреваемый в краже мелкого рогатого скота

Накануне в отделение полиции Ики-Бурула обратился местный фермер заявивший о пропаже 5 голов МРС. Ущерб оценивается в 75 000 рублей.

Сотрудниками полиции было установлено, что к краже скота причастен другой местный житель, также являющийся фермером.

Установлено, что подозреваемый, находясь на своей животноводческой стоянке на территории Ики-Бурульского района, обнаружил в отаре 5 голов овец с чужим тавром на шерсти, которые он обрезал и наложил тавро своего поголовья.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения, возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Фото: МВД Калмыкия