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14 октября, 08:17
НовостиСобытиеКриминал

Задержан подозреваемый в краже мелкого рогатого скота

Задержан подозреваемый в краже мелкого рогатого скота

Накануне в отделение полиции Ики-Бурула обратился местный фермер заявивший о пропаже 5 голов МРС. Ущерб оценивается в 75 000 рублей.

Сотрудниками полиции было установлено, что к краже скота причастен другой местный житель, также являющийся фермером.

Установлено, что подозреваемый, находясь на своей животноводческой стоянке на территории Ики-Бурульского района, обнаружил в отаре 5 голов овец с чужим тавром на шерсти, которые он обрезал и наложил тавро своего поголовья.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения, возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Фото: МВД Калмыкия

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