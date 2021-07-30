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24 сентября, 12:25
НовостиОбразование

Задания на ЕГЭ в следующем году будут изменены

Задания на ЕГЭ в следующем году будут изменены

 

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов Единого и Общего государственных экзаменов. Изменения затронули все предметы, кроме информатики. К примеру, в тесте по русскому языку стало больше заданий на пунктуацию, а в экзамене по литературе появились произведения зарубежных авторов.

Кроме того, из обществознания и истории убрали задание на сочинение.

 

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