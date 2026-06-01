️За выходные в Калмыкии выявлены два факта пьяного вождения.

В Сарпинском районе инспекторы Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением 23-летнего гражданина с явными признаками нетрезвого состояния. От медосвидетельствования он отказался, составлен административный материал. Полицейские установили, что ранее в текущем году водитель уже привлекался к уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде и был лишён прав на 24 месяца.

Аналогичный случай зафиксирован на федеральной автодороге при подъезде к Элисте. 33-летний житель Целинного района управлял автомобилем в состоянии опьянения, будучи лишённым прав сроком на 18 месяцев за подобное нарушение. На него также составлен административный протокол.

Оба транспортных средства изъяты и помещены на специализированную стоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Фото: МВД Калмыкии