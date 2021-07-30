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23 сентября, 14:57
НовостиМолодёжная политика

За время летних каникул в Калмыкии отдохнули в лагерях более 5,5 тысяч детей и подростков

За время летних каникул в Калмыкии отдохнули в лагерях более 5,5 тысяч детей и подростков

Это почти 40% от общего числа учащихся с 7 до 16 лет. Ребята отдыхали в 20 лагерях дневного пребывания, которые были организованы на базе городских школ и профильных лагерях. По квоте от Минобразования и науки республики, на отдых в оздоровительные лагеря были направлены 416 детей.

Также за летний период были трудоустроены 915 несовершеннолетних, а 1 335 человек были задействованы в работе по озеленению образовательных организаций города. На все эти цели было выделено 21 миллион 300 тысяч рублей.

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