За время летних каникул в Калмыкии отдохнули в лагерях более 5,5 тысяч детей и подростков

Это почти 40% от общего числа учащихся с 7 до 16 лет. Ребята отдыхали в 20 лагерях дневного пребывания, которые были организованы на базе городских школ и профильных лагерях. По квоте от Минобразования и науки республики, на отдых в оздоровительные лагеря были направлены 416 детей.

Также за летний период были трудоустроены 915 несовершеннолетних, а 1 335 человек были задействованы в работе по озеленению образовательных организаций города. На все эти цели было выделено 21 миллион 300 тысяч рублей.