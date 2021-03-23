За сутки выявлены 8 новых случаев заражения коронавирусом

В этом году это самая маленькая цифра ежедневного прироста за несколько месяцев. В общем, за период пандемии инфицированы 20 тысяч 165 человек. Почти 96 процентов из них выздоровели, в том числе - 22 гражданина за сутки. Такие данные приводит оперштаб. Еще один летальный исход. Всего за этот период жертвами коронавируса стали 323 жителя Калмыкии. Сейчас в госпиталях лечатся 266 пациентов. В тяжелом состоянии 10 больных, половина - на аппарате ИВЛ.