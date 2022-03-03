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4 апреля, 19:29
НовостиПроисшествия

За прошедшую неделю в Калмыкии задержан и отстранен от управления автомобилем 21 пьяный водитель

За прошедшую неделю в Калмыкии задержан и отстранен от управления автомобилем 21 пьяный водитель

Также вынесено более 2 тысяч постановлений об административном правонарушении. Об этом сообщают в республиканском ГИБДД.

Более того, на дорогах республики зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

Так, 29 марта 31-летняя элистинка, двигаясь по улице Пушкина в Элисте, совершила наезд на несовершеннолетнего. Он пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда - ребенок с травмами был доставлен в медучреждение.

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