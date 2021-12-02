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27 декабря, 17:18
НовостиПроисшествия

За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 - получили травмы

За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 - получили травмы

Так, 57-летний житель Смоленской области за рулем грузовика ехал по трассе "Яшкуль-Комсомольский-Артезиан" и столкнулся с иномаркой "Hyundai" под управлением 28-летнего жителя Дагестана. В результате столкновения водитель легковушки получил телесные повреждения.

Еще одно ДТП произошло в Элисте. 19-летняя местная жительница, двигавшаяся на "Volkswagen Touareg" по улице Ленина, совершила столкновение с автомобилем "Лада-Гранта" под управлением 41-летнего жителя Яшкульского района. В результате он был доставлен в медицинское учреждение.

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