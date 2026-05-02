За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии зарегистрировано 14 ДТП, в которых один человек погиб, 19 получили травмы.
Первого мая в 21:40 на улице 28-й Армии в Элисте 42-летний житель Ставропольского края за рулём Toyota Ipsum совершил наезд на 59-летнего пешехода, который двигался по проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте. За указанный период на основании данных автоматической фото-видеофиксации вынесено 2734 постановления об административных правонарушениях.
Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия