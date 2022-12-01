За ненадлежащее управление многоквартирным домом в отношении управляющей компании возбуждено административное производство

Прокуратура города Элисты провела проверку по обращению местной жительницы о ненадлежащем исполнении управляющей компанией обязанностей по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.



Установлено, что с октября 2020 года происходит периодическое затопление квартиры заявительницы в многоквартирном доме №41 в 1 микрорайоне города ввиду неисправности кровельного покрытия. Она неоднократно устно обращалась в управляющую компанию с просьбой произвести ремонт кровли. Однако до настоящего момента ремонт произведен не был.



В нарушение установленных норм закона управляющая компания ООО "Элиста" должным образом не обеспечила содержание многоквартирного дома.



Прокуратура города внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), которое направлено в контролирующий орган для рассмотрения по существу.



Сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.