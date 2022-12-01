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28 марта, 10:37
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За ненадлежащее управление многоквартирным домом в отношении управляющей компании возбуждено административное производство

За ненадлежащее управление многоквартирным домом в отношении управляющей компании возбуждено административное производство
Прокуратура города Элисты провела проверку по обращению местной жительницы о ненадлежащем исполнении управляющей компанией обязанностей по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

Установлено, что с октября 2020 года происходит периодическое затопление квартиры заявительницы в многоквартирном доме №41 в 1 микрорайоне города ввиду неисправности кровельного покрытия. Она неоднократно устно обращалась в управляющую компанию с просьбой произвести ремонт кровли. Однако до настоящего момента ремонт произведен не был.

В нарушение установленных норм закона управляющая компания ООО "Элиста" должным образом не обеспечила содержание многоквартирного дома.

Прокуратура города внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), которое направлено в контролирующий орган для рассмотрения по существу.

Сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.
 
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