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27 декабря, 09:30
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Юные художники Калмыкии приняли активное участие в Международном конкурсе детского рисунка, посвященного юбилею А. С. Пушкина.

Юные художники Калмыкии приняли активное участие в Международном конкурсе детского рисунка, посвященного юбилею А. С. Пушкина.

В юбилейный год за активное участие в ХХ Международном конкурсе детского рисунка «А. С. Пушкин глазами детей» 20 учащихся Элистинской детской художественной школы имени Г.О. Рокчинского награждены дипломами. Также вместе с ними отмечены педагоги Иоланта Болдырева и Дельгир Сангаджиева.

Организаторы международного конкурса - "Государственный историко-литературный музей А.С. Пушкина в Малых Вяземах", ОАО "Газпром", а также редакция журнала "Юный художник".

Всего на конкурс было прислано 3520 рисунков не только России, но и Таджикистана, Беларуси, Молдовы и Казахстана.

Фото: Детская художественная школа им.Г.О.Рокчинского

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