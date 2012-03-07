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1 марта, 12:07
НовостиСпорт

Юные футболисты из Калмыкии заняли третье место в округе

Юные футболисты из Калмыкии заняли третье место в округе

 

Межрегиональный этап «Оргхим-Первенства России» по мини-футболу среди команд юношей 2007-2008 годов рождения.

Региональный этап среди юношеских команд ЮФО прошел в поселке Мостовской Краснодарского края. В турнире участвовали 12 команд в трех группах. «Уралан-2007», игравший в группе «В», вышел в полуфинал, где уступил команде «Мир» (Миллерово) и занял по итогам турнира почетное третье место.

 

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