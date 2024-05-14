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16 мая, 08:21
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Юнармейскому отряду Цаган-Нурской школы присвоено имя его выпускника Нямина Музраева

Юнармейскому отряду Цаган-Нурской школы присвоено имя его выпускника Нямина Музраева

Выпускник колледжа нефти и газа в январе этого года он добровольно решил защищать интересы страны. При выполнении боевого задания погиб на территории ДНР. В мероприятии приняли участие родственники, педагоги и родные.

По воспоминаниям тех, кто его знал, Нямин был настоящим патриотом, верным другом, справедливым, отзывчивым и добродушным человеком.

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Фото: Цаган-Нурская средняя школа им.Н.М.Санджирова

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