В эти минуты в Калмыкии проходит федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

На ней представлено более 160 вакансий. С самого утра временно неработающие общались с 30 - ю работодателями, прошли онлайн-собеседования, узнали о социальных гарантиях и условиях трудоустройства.

Впервые работала и площадка для участников СВО и членов их семей. Им оказали комплексную поддержку в сфере занятости – рассказали о возможностях трудоустройства, консультации дали специалисты службы занятости, а также оказали помощь в поиске работы и адаптации к мирной жизни.

Подробнее о том, как в Калмыкии наступило «Время возможностей» расскажем в вечернем выпуске вестей.