Выборы в Калмыкии начались

Участки для голосования в регионе открылись ровно в 8.00. Съемочная группа Вестей побывала на двух участках в столице. Элистинцы голосуют довольно активно. Наш корреспондент Клим Сангаджиев дежурил с самого открытия избирательных участков.

За ходом выборов в регионах следят и в ЦИК России. В атриуме центризбиркома включилась видеостена с трансляцией голосования на избирательных участках. На мониторах - данные о явке избирателей в режиме реального времени, а после окончания голосования будут транслироваться предварительные итоги.

Сенатор от Калмыкии Байир Путеев, принявший участие в голосовании, призывает земляков-жителей республики- прийти на избирательные участки, выполнить гражданский долг. «От нашего выбора сегодня зависит какой будет Калмыкия завтра. Голос каждого из нас важен- заявляет сенатор.

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев призвал земляков прийти на избирательные участки и сделать свой выбор за будущее Калмыкии.