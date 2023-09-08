Выборы депутатов Народного Хурала седьмого созыва состоялись, сообщили сегодня в избиркоме республики

Жители региона голосовали на участках и вне помещения. Глава Калмыкии Бату Хасиков по традиции отдал свой голос в родной Лагани. По его словам, хорошим стимулом к активному участию жителей региона стало то, что выбирали не просто партии, а конкретных людей. В результате каждый район получит своего депутата, и людям будет с кого спросить.

Впервые выборы прошли по смешанной системе. За трехдневным марафоном следили наблюдатели. Прошедшие выборы в регионе были максимально прозрачными, отметил председатель общественной палаты республики Батыр Мучаев.

Напомним, что новый состав регионального парламента будет избран на пять лет.