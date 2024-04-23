24 апреля, 18:31
 20 °C
98,91
92,51
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 апреля, 15:28
НовостиСобытие

Встреча с прославленным калмыцким коллективом ансамбля Тюльпан была его давней мечтой. И сегодня она состоялась

Встреча с прославленным калмыцким коллективом ансамбля Тюльпан была его давней мечтой. И сегодня она состоялась

Встречали высокого гостя из Монголии – главного балетмейстера Национального художественного Большого театра братской страны Хатанхуяга Хашхуу – по калмыцкому обычаю: с хадаками, горячей джомбой и ароматными борцоками.

Как отметил директор «Тюльпана» Савр Катаев, это значимое событие для коллектива. Визит Хашхуу позволит укрепить связи между братскими народами и дружбу между ведущими творческими коллективами.

Это его первый визит в Калмыкию. В течение нескольких дней гость будет работать с артистами, проведет ряд мастер-классов. Главное, по признанию балетмейстера, он исполнит свою давнюю мечту – создаст танец, который должен быть исполнен артистами прославленного Тюльпана.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия