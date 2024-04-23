Встреча с прославленным калмыцким коллективом ансамбля Тюльпан была его давней мечтой. И сегодня она состоялась

Встречали высокого гостя из Монголии – главного балетмейстера Национального художественного Большого театра братской страны Хатанхуяга Хашхуу – по калмыцкому обычаю: с хадаками, горячей джомбой и ароматными борцоками.

Как отметил директор «Тюльпана» Савр Катаев, это значимое событие для коллектива. Визит Хашхуу позволит укрепить связи между братскими народами и дружбу между ведущими творческими коллективами.

Это его первый визит в Калмыкию. В течение нескольких дней гость будет работать с артистами, проведет ряд мастер-классов. Главное, по признанию балетмейстера, он исполнит свою давнюю мечту – создаст танец, который должен быть исполнен артистами прославленного Тюльпана.