Всероссийский конкурс аэросъёмки «Взлетай и снимай!» объявляет старт сезона 2022

Телеканалы «Т24», «Живая Планета» и «Моя Планета» приглашают к подаче заявок на новый сезон конкурса. Работы принимаются с 6 июня по 7 августа 2022 года, а главное требование к участникам остаётся неизменным – прислать видео, снятое на дрон, и уложиться в полторы минуты

Интернет-конкурс «Взлетай и снимай!» – уникальный проект для профессионалов аэросъёмки и просто любителей снимать видео с помощью коптера. В новом сезоне заявки на конкурс принимаются в трёх номинациях – путешествие, природа и экстрим:



• «Экстрим и увлечения» – гонки на автомобилях, сплавы с рек, рыбалка, экстремальные виды спорта, нереально опасные профессии (телеканал «Т24»);

• «Природа и её обитатели» – красота природы и наблюдение за животными (телеканал «Живая Планета»);

• «Города и путешествия» – маленькие и большие города днём и ночью, строящиеся объекты, городские развлечения, дороги (телеканал «Моя Планета»).



«Безусловная ценность конкурса «Взлетай и снимай!» в том, что благодаря профессионалам и любителям снимать видео с коптера, мы получаем возможность увидеть окружающий мир особым образом. С самых фантастических ракурсов! Предвкушаем новые феноменальные по красоте истории, выбрать лучшие из которых – это для нас и очень непростая задача, и привилегия, и невероятное удовольствие. Вдохновения всем участникам конкурса «Взлетай и снимай!», – Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя Планета».

Лидеры каждой номинации получат 100 000 рублей. Участников, которые займут вторые и третьи места, ждут ценные призы и приятные подарки.

«В России много и любителей, и профессионалов, которые увлекаются аэросъемкой: их работы позволяют увидеть мир во всех его проявлениях. Конкурс «Взлетай и снимай!» – это настоящий праздник красоты полета и завораживающих видов. Мы с нетерпением ждём работы конкурсантов, а нам, жюри, остаётся самое интересное – выбрать автора лучшего видео», – Мария Семёнова, главный редактор телеканала «Т24».



За несколько лет существования конкурса его участники прислали большое количество видеороликов, впечатляющих своей динамичностью, монтажом, атмосферой. В 2021 году на конкурс было представлено 652 работы; в объективе победителей прошлого года оказались захватывающие дух пейзажи из разных точек планеты, необычный тур по Абхазии, суровая красота Челябинска, одинокая палатка на головокружительно высокой скале, динамичная игра в хоккей и даже гренландские киты.



««Взлетай и снимай!» – это наше ежегодное путешествие в новые миры, которые видно только с высоты, с необычных ракурсов. Восхищаюсь работами авторов, которые присылают свои видео, их умением показать природу так непривычно и так неожиданно, тонко, порой драматично. Каждый раз выбирать победителей невероятно тяжело, но одно могу сказать точно - уровень работ с каждым годом растёт, мастерство операторов-любителей совершенствуется, и их работы смотришь в буквальном смысле с замиранием сердца», – Мария Моргун, главный редактор телеканала «Живая Планета».

В жюри конкурса войдут представители трёх каналов:

От телеканала «Т24»: главный редактор Мария Семёнова, режиссёр промо Геннадий Лебедев, продюсер проекта «Гражданское оружие» Юлия Балакина и режиссёр проекта «Уровень» Денис Борисов.



От телеканала «Живая Планета»: главный редактор Мария Моргун, продюсер канала Екатерина Фёдорова, ведущий программы «Ядовитые твари и где они обитают» Олег Шумаков, ведущий программы «Тайные механизмы природы» Илья Долгов.



От телеканала «Моя Планета»: главный редактор Николай Табашников, креативный продюсер Роман Лобашов, главный режиссёр канала Наталья Кузнецова и ведущая программы «Один день в городе» Диана Джалалова.



Приём работ до 7 августа. Все подробности конкурса на сайте: https://vzletay-snimay.ru/