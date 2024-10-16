18 октября, 17:36
 7 °C
105,76
97,15
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 октября, 13:10
НовостиСобытие

Всероссийская детская акция "Я - россиянин" пройдет в школах Калмыкии

Всероссийская детская акция "Я - россиянин" пройдет в школах Калмыкии

На днях стартовала Всероссийская детская культурно-просветительская акция "Я - россиянин".

Она посвящена Дню народного единства и продолжится до 15 ноября. Это мероприятие разработано Фондом поддержки образования "Ноосфера" и реализуется при содействии Федерального агентства по делам национальностей, Общественной палаты Российской Федерации и Дома народов России.

Основная идея акции - развитие общей культуры школьников, воспитание уважения к представителям разных национальностей и вероисповеданий, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности.

В этом году акция «Я – россиянин» пройдет в школах страны в формате единого цифрового урока. Дети узнают о традиционных религиях, истории России, духовно нравственных и важных семейных ценностях.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Пришло ли в ваш дом тепло?
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия