Всероссийская детская акция "Я - россиянин" пройдет в школах Калмыкии

На днях стартовала Всероссийская детская культурно-просветительская акция "Я - россиянин".

Она посвящена Дню народного единства и продолжится до 15 ноября. Это мероприятие разработано Фондом поддержки образования "Ноосфера" и реализуется при содействии Федерального агентства по делам национальностей, Общественной палаты Российской Федерации и Дома народов России.

Основная идея акции - развитие общей культуры школьников, воспитание уважения к представителям разных национальностей и вероисповеданий, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности.

В этом году акция «Я – россиянин» пройдет в школах страны в формате единого цифрового урока. Дети узнают о традиционных религиях, истории России, духовно нравственных и важных семейных ценностях.