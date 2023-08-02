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3 августа, 09:06
Новости

Все больше жителей Калмыкии используют соцконтаркт для того, чтобы изменить свою жизнь и найти источник дохода

Все больше жителей Калмыкии используют соцконтаркт для того, чтобы изменить свою жизнь и найти источник дохода

Так Джангр Басангов благодаря господдержке открыл детскую секцию по карате. По его признанию, с будущей профессией он определился еще в школе, на пути к мечте его поддержала семья. На полученные средства Джангр Баснгов закупил все необходимое оборудование и тренажеры.

По словам самого Джангра, его цель –переключить внимание детей с компьютера на активные занятия спортом. Об этом нам сообщили пресс-службе регионального министерства соцразвития труда и занятости.

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