Все больше жителей Калмыкии используют соцконтаркт для того, чтобы изменить свою жизнь и найти источник дохода

Так Джангр Басангов благодаря господдержке открыл детскую секцию по карате. По его признанию, с будущей профессией он определился еще в школе, на пути к мечте его поддержала семья. На полученные средства Джангр Баснгов закупил все необходимое оборудование и тренажеры.

По словам самого Джангра, его цель –переключить внимание детей с компьютера на активные занятия спортом. Об этом нам сообщили пресс-службе регионального министерства соцразвития труда и занятости.