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30 июня, 15:23
НовостиЭкономика

Впервые житель Калмыкии в статусе самозанятого получил льготный заём

Впервые житель Калмыкии в статусе самозанятого получил льготный заём

 Напомним,  с начала года в регионе, в рамках федерального проекта, для деятельности такой категории граждан создаются благоприятные условия. Они могут бесплатно воспользоваться консультациями различных профильных экспертов, получить услуги по маркетингу и принять участие в тренингах и мастер-классах по продажам и продвижению собственной продукции.

А для применяющих специальный налоговый режим доступен льготный заём до 500 тысяч рублей. Об этом подробнее расскажем вечернем выпуске «Вести Калмыкия»

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