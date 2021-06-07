Впервые житель Калмыкии в статусе самозанятого получил льготный заём

Напомним, с начала года в регионе, в рамках федерального проекта, для деятельности такой категории граждан создаются благоприятные условия. Они могут бесплатно воспользоваться консультациями различных профильных экспертов, получить услуги по маркетингу и принять участие в тренингах и мастер-классах по продажам и продвижению собственной продукции.

А для применяющих специальный налоговый режим доступен льготный заём до 500 тысяч рублей. Об этом подробнее расскажем вечернем выпуске «Вести Калмыкия»