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16 мая, 10:47
НовостиОбщество

Впервые в рамках цифровой трансформации в регионе будет запущен пилотный проект в дорожной отрасли, который в первую очередь, направлен на повышение безопасности на автомагистралях

Впервые в рамках цифровой трансформации в регионе будет запущен пилотный проект в дорожной отрасли, который в первую очередь, направлен на повышение безопасности на автомагистралях

Цифровизация в Калмыкии стала неотъемлемым элементом преобразований в области образования, удачно реализуется она и в Центрах занятости республики через Единый портал Госуслуги, безопасные и комфортные условия для жизни горожан создает цифровой проект «Умный город». При помощи новых цифровых технологий в этом году в 30 регионах страны можно записать ребенка в первый класс через Госуслуги. В республике подать заявление можно, напрямую, только через школы. Но до конца года электронная запись в первый класс через Единый портал появится и в Калмыкии. Сейчас в этом направлении в регионе проводится работа.

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