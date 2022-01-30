Впервые в объективе фотоловушки биосферного заповедника «Черные земли» попал олень

Этот вид животного обитает на островах в междуречье Волги и Ахтубы в Астраханской области и является нетипичным обитателем для просторов Калмыкии. Электронные устройства уже стали одним из важнейших инструментов сохранения природы региона. Самые яркие видео фотоловушек, увидела наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Эта техника видеонаблюдения на территории заповедника используется уже седьмой год. Не так давно в стальном боксе электронного устройства был обнаружен лесной нетопырь. Это был как раз период миграции этих животных. А вот олень, попавший в объектив камеры, как утверждает ученый Антон Абушин, оказался не по своей воле из соседней Астраханской области.

Съёмки ведутся беспрерывно. В темное время суток фотоловушки освещают объект инфракрасным светом. Оборудование позволяет следить не только за животными. Благодаря их широкому применению, удается отслеживать и за действиями злоумышленников, проникающих в пределы заказника с целью незаконной охоты. В распоряжение научных сотрудников также приборы, регистрирующие изменения климатических условий в заповедной зоне.

Для того, чтобы фотоловушки, управляемые на расстояние с помощью смартфонов, работали максимально правильно, необходимо помнить несколько главных принципов их настройки. Самое слабое место современного гаджета - сам процесс обнаружения целей.

Заповедник «Черные земли» является единственной в стране зоной охраны самой большой колонии розовых пеликанов в России. Кадры с фотоловушек, на которых запечатлены величественные птицы, были признаны лучшими по итогам национального конкурса, объявленного в 2018 году.