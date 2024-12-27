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18 января, 09:45
НовостиСобытиеОбщество

Военнослужащим и их супругам предоставляют возможность списания долгов по кредитам.

Военнослужащим и их супругам предоставляют возможность списания долгов по кредитам.

Это стало возможным благодаря изменениям, внесенными в Федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам». Руководитель регионального Управления ФССП Роман Мухортов пояснил, что это касается лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок свыше одного года для выполнения задач специальной военной операции с 1 декабря 2024 года. А сумма по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, составляет до 10 млн рублей.

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