Военнослужащим и их супругам предоставляют возможность списания долгов по кредитам.

Это стало возможным благодаря изменениям, внесенными в Федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам». Руководитель регионального Управления ФССП Роман Мухортов пояснил, что это касается лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок свыше одного года для выполнения задач специальной военной операции с 1 декабря 2024 года. А сумма по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, составляет до 10 млн рублей.