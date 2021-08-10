Во Владикавказе проходит финальный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион- 2021»

Один из почетных гостей конкурса - заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов дал интервью нашим коллегам из ГТРК «Алания».

В беседе обсудили работу региональных филиалов в условиях пандемии, развитие современного телевидения, а также значимость и уникальность телемарафонов ВГТРК.

Говоря об этом, Рифат Сабитов отметил особую важность вещания на национальных языках.