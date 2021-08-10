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7 октября, 19:07
НовостиКультура

Во Владикавказе проходит финальный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион- 2021»

Во Владикавказе проходит финальный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион- 2021»

Один из почетных гостей конкурса - заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов дал интервью нашим коллегам из ГТРК «Алания». 

В беседе обсудили работу региональных филиалов в условиях пандемии, развитие современного телевидения, а также значимость и уникальность телемарафонов ВГТРК.

 Говоря об этом, Рифат Сабитов отметил особую важность вещания на национальных языках.

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