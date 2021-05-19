  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 июня, 19:25
НовостиОбществоСпорт

Во Дворце Детского Творчества после ремонта вновь открылся плавательный бассейн

Во Дворце Детского Творчества после ремонта вновь открылся плавательный бассейн

Первыми его посетителями стали ребята, отдыхающие в лагере дневного пребывания «Летняя Карусель» при  ДДТ. Всего сформировано 7 отрядов по 25 человек. Проводить водные процедуры будут по расписанию. По словам детей, плавание станет любимым занятием, особенно в жару.

Также школьники других дневных лагерей будут посещать бассейн. А вот для взрослого населения предусмотрен один час.

Прием посетителей будет осуществляться только по предварительной записи. Будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора. А это регулярная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание помещения. Качество воды и ее обеззараживание соответствует санитарным нормам.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия