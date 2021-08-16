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14 октября, 11:00
НовостиОбразование

Вниманию будущих участников ЕГЭ-2022

Вниманию будущих участников ЕГЭ-2022

Сегодня в 15 часов в онлайн-режиме на странице Рособрнадзора в социальных сетях состоится консультация по предмету – история.

В рамках проекта «На все сто!». Его проводит Федеральный институт педагогических измерений.

Все желающие могут получить в простой и доступной форме информацию об экзаменационных материалах, об их структуре и содержании, внесенных изменениях, на какие задания стоит обратить особое внимание и как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ.

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