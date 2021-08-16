Вниманию будущих участников ЕГЭ-2022

Сегодня в 15 часов в онлайн-режиме на странице Рособрнадзора в социальных сетях состоится консультация по предмету – история.

В рамках проекта «На все сто!». Его проводит Федеральный институт педагогических измерений.

Все желающие могут получить в простой и доступной форме информацию об экзаменационных материалах, об их структуре и содержании, внесенных изменениях, на какие задания стоит обратить особое внимание и как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ.