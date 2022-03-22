Внимание на экран!

С сегодняшнего дня и в течение 5 месяцев на широкоформатных экранах г. Элисты, которые установлены в местах массового пребывания людей, будет транслироваться информация о разыскиваемых должниках, злостно уклоняющихся от уплаты алиментных обязательств.

Местонахождение данных должников, источники их доходов неизвестны. Совокупная задолженность перед несовершеннолетними детьми составляет около 5 млн. рублей.

Cогласно п.3 ч.1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных» в рамках исполнительного производства судебные приставы ФССП России имеют право размещать биометрические данные (Ф.И.О) должника без его согласия в связи с осуществлением правосудия и исполнения судебных актов.

«Общественное мнение - мера жесткая, но достаточно эффективная. Призываем жителей Калмыкии, располагающих какими-либо сведениями о местонахождении алиментщиков, сообщить в республиканское ведомство по тел. 3-88-78 и 3-89-22», - подчеркнул главный судебный пристав Республики Калмыкия Роман Мухортов.