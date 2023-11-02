Владимир Путин провел встречу с Общественной палатой России

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Президент России Владимир Путин 3 ноября, накануне Дня народного единства встретился с членами восьмого состава Общественной палаты РФ на площадке итогового форума «Сообщество» в Москве.

По традиции глава государства проводит встречу с новым составом Общественной палаты после завершения его формирования.

Новый состав Общественной палаты был сформирован в июне 2023 года, он обновился более чем на 40 процентов. Впервые в него вошли представители новых субъектов РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Таким образом, состав Палаты расширился до 172 человек.

В ходе пленарного заседания ОП РФ в июне 2023 года были определены основные направления деятельности на ближайшие три года, среди них — формирование институтов гражданского общества в новых субъектах РФ, помощь участникам СВО и их семьям, дальнейшее развитие некоммерческого сектора и общественного контроля, обеспечение диалога между обществом и властью.

Владимир Путин подчеркнул, встреча с Общественной палатой проходит накануне праздника, который имеет большое значение для нашей страны, и в самом названии этого праздника заложен его глубокий смысл — День народного единства, и на всех переломных этапах истории всегда единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи.

Президент особо отметил, что если разрушается культура, традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной. И сегодня мы защищаем свои ценности, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сёстрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий.

Глава государства поблагодарил членов Общественной палаты за то, что они занимают именно такую гражданскую позицию, с пониманием относятся к тому, что происходит, а то, что многие члены ОП РФ находятся под санкциями, является знаком того, что противник оценивает на самом деле то, что они делают для России.

Особую благодарность Владимир Путин выразил участникам встречи за ту работу, которую они проводят вместе с фондом «Защитники Отечества». Это забота о семьях военнослужащих, забота о людях, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. По словам Президента России — это чрезвычайно важная сфера деятельности, очень важно подчеркнуть с каким глубоким уважением мы относимся к людям, которые не боятся действовать в крайне тяжёлых и сложных условиях военной обстановки, рискуют своей жизнью, здоровьем для интересов России.

Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов по итогам встречи отметил, что Владимир Путин подчеркнул важную роль Общественной палаты в становлении и развитии гражданского общества в нашей стране, позитивную роль реализуемых инициатив и проектов в различных сферах. Кроме того, Президент России призвал участников встречи усилить работу с регионами, чтобы лучшие региональные практики общественных организаций и движений выводить на федеральный уровень. Рифат Сабитов также подчеркнул, что Владимир Путин высоко оценил роль Общественной палаты в интеграции новых регионов России.

«Глава государства выразил уверенность в том, что совместная работа органов власти и общественных организаций очень востребована людьми, важна для решения их проблем, многое делается, но будет сделано еще больше», — отметил Рифат Сабитов.