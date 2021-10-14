Владимир Путин поздравил финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Президент поприветствовал участников в Артеке: «Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями... Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: «Большая перемена» – гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни.»

Также лидер отметил, что «Большая перемена» не останавливается в развитии. Так, в конкурсе появляются новые направления, создаются региональные команды, а в начале этого года стартовала волонтёрская акция «Добрая суббота». И это здорово, когда можно не только участвовать в интересном, нужном деле, а быть его активным соавтором:

«У вас сейчас есть все возможности для того, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. И это очень важно, ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны.»