Владимир Путин поставил перед партией "Единая Россия" новые важные задачи.

Они касаются обеспечения стабильного развития страны на годы вперед, укрепления ее безопасности и суверенитета, достижения целей СВО.

Президент поручил «Единой России» помочь расширить программу развития для участников спецоперации “Время Героев», запустив ее в регионах. Президент подчеркнул о необходимости создания всех условий для выдвижения современников, проявивших себя и на фронте, и в тылу, молодёжи, на ведущие ответственные позиции в государственном, муниципальном управлении, а также в экономике.

На съезде «Единая Россия» внесла изменения в народную программу партии. Её привели в соответствие с указами Президента о национальных целях до 2030 и 2036 годов. В программе появилось новое направление – «Поддержка участников СВО и членов их семей», в него вошли 13 положений. Теперь в народной программе будет 17 направлений и 18 координаторов.

В.В. Якушев избран секретарем Генерального совета Партии. «Единая Россия» также провела ротацию Высшего совета партии и обновила состав Генерального совета.

Делегаты Съезда приняли новое Положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.

Дмитрий Медведев предложил Единой России в 2025 году провести всенародное обсуждение образа будущего страны - это станет отправной точкой для подготовки конкретных направлений, разделов и системы показателей программы партии в 2026 году. Также к сентябрю 2026 года «Единая Россия» должна отчитаться перед избирателями о результатах работы над всеми партийными проектами.

На съезде была отмечена роль «Единой России» в помощи жителям новых регионов. Сначала спецоперации партия доставила 134 тысячи тонн гуманитарной помощи на освобожденные территории. Поистине всенародной стала помощь жителям Белгородской и Курской областей. По инициативе Единой России разработано и принято более 130 федеральных законов по поддержке участников СВО и их семей.