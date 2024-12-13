15 декабря, 15:34
 -2 °C
109,01
103,43
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 декабря, 15:28
НовостиСобытиеПолитика

Владимир Путин поставил перед партией "Единая Россия" новые важные задачи.

Владимир Путин поставил перед партией "Единая Россия" новые важные задачи.

Они касаются обеспечения стабильного развития страны на годы вперед, укрепления ее безопасности и суверенитета, достижения целей СВО.

Президент поручил «Единой России» помочь расширить программу развития для участников спецоперации “Время Героев», запустив ее в регионах. Президент подчеркнул о необходимости создания всех условий для выдвижения современников, проявивших себя и на фронте, и в тылу, молодёжи, на ведущие ответственные позиции в государственном, муниципальном управлении, а также в экономике.

На съезде «Единая Россия» внесла изменения в народную программу партии. Её привели в соответствие с указами Президента о национальных целях до 2030 и 2036 годов. В программе появилось новое направление – «Поддержка участников СВО и членов их семей», в него вошли 13 положений. Теперь в народной программе будет 17 направлений и 18 координаторов.

В.В. Якушев избран секретарем Генерального совета Партии. «Единая Россия» также провела ротацию Высшего совета партии и обновила состав Генерального совета.

Делегаты Съезда приняли новое Положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.

Дмитрий Медведев предложил Единой России в 2025 году провести всенародное обсуждение образа будущего страны - это станет отправной точкой для подготовки конкретных направлений, разделов и системы показателей программы партии в 2026 году. Также к сентябрю 2026 года «Единая Россия» должна отчитаться перед избирателями о результатах работы над всеми партийными проектами.

На съезде была отмечена роль «Единой России» в помощи жителям новых регионов. Сначала спецоперации партия доставила 134 тысячи тонн гуманитарной помощи на освобожденные территории. Поистине всенародной стала помощь жителям Белгородской и Курской областей. По инициативе Единой России разработано и принято более 130 федеральных законов по поддержке участников СВО и их семей.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия