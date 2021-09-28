20 октября, 13:41
 9 °C
82,62
71,06
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 октября, 15:13
НовостиCOVID-19ОбществоГосударство

Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

На совещании с членами Правительства Президент поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. 

Однако, регионы могут самостоятельно установить их сроки — начать их уже с 23 октября или продлить после 7 ноября, сообщил Владимир Путин.

Глава государства  также поручил расширить объемы тестирования, чтобы «своевременно выявлять инфицированных». Он также призвал всех россиян, у кого родные заболели COVID-19, также взять больничные

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия