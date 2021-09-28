Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

На совещании с членами Правительства Президент поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Однако, регионы могут самостоятельно установить их сроки — начать их уже с 23 октября или продлить после 7 ноября, сообщил Владимир Путин.

Глава государства также поручил расширить объемы тестирования, чтобы «своевременно выявлять инфицированных». Он также призвал всех россиян, у кого родные заболели COVID-19, также взять больничные