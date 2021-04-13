Виртуальная рассылка поздравлений и пожеланий: преимущества и недостатки

П20:21:10осле продолжительных праздников многим из нас приходиться очищать память телефонов и других гаджетов. Поток поздравительных роликов практически не останавливался. И, если раньше мессенджерами пользовалась молодёжь, то сейчас уже и старшее поколение активно осваивает новые технологии. Кому-то нравятся забавные видео или картинки, присылаемые знакомыми, а кого-то это раздражает. Специалисты отмечают, что рассылкой, так называемого, спама увлекаются, в основном, люди старше 50 лет. О чем сигнализирует такое поведение и какова его природа?

Марина Чуйкова - студентка второго курса калмыцкого университета, как и все ее сверстники, активный пользователь интернет ресурсов. Тем не менее, своих друзей и близких поздравлять с различными праздниками она предпочитает лично. К привычке многих отправлять в ответ стандартные картинки и ролики девушка относится с пониманием.

Между собой современная молодёжь тоже общается, в основном, в интернете, но предпочтение отдают соцсетям, где они делятся друг с другом коротким видео или ссылками на них.

Старшее же поколение старается не отставать, активно осваивая различные соцсети и мессенджеры.

По мнению элистинки Нины Линченко, это происходит из-за того, что исчезли популярные ранее способы общения - письма и открытки, отправляемые по почте. Сама же она с удовольствием использует сеть для связи с близкими.

Как отмечают психологи, увлекаются рассылкой интернет-поздравлений, в основном, люди старше 50 лет, которые хотят показать, что идут в ногу со временем и умеют пользоваться интернетом. Такое поведение также сигнализирует о нехватке внимания и взаимодействия с обществом. Помимо родственных контактов, подобным контентом часто наполнены и родительские чаты.

Как реагировать на поздравительные ролики или видео с пожеланиями доброго утра, дня и вечера получатели должны решать сами.

Кроме преимуществ, виртуальная рассылка имеет и свои недостатки. Если между знакомыми или друзьями уменьшается время очного контакта, а открытки и пожелания отправляются исключительно через интернет, то в ближайшее время они просто перестанут общаться между собой. Поэтому очень важно для поддержания отношений поздравлять не только через интернет, но и лично. Или хотя бы звонить.