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13 мая, 09:27
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ВГТРК 30 лет!

ВГТРК 30 лет!

Сегодня в большой семье ВГТРК праздник – 30 лет назад компания впервые начала телевещание и вышла в эфир информационная программа «Вести». 

Учреждена ВГТРК была годом ранее - в июле. Через несколько месяцев прозвучали позывные «Радио России». А 13 мая 1991 года пришел черед стартовать и телеканалу РТР. Далее он получил статус общегосударственного, стал действительным членом Европейского вещательного союза. В 2001 году был переименован в телеканал «Россия» 

 Еще в 1998 году указом Президента все медийные активы были объединены в холдинг. И сегодня – это крупнейшая медиа империя, в которой работают тысячи людей. Они производят уникальный контент.

  ВГТРК активно претворяет в жизнь глобальное техническое переоснащение региональных филиалов. В составе ВГТРК – их 85. Аудитория телеканала «Россия 1» – почти 99 процентов населения страны и более 50 миллионов зрителей в странах СНГ и Балтии.

 

 

 

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