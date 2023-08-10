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15 августа, 09:31
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Ветеринары Калмыкии проводят обработку против ящура

Ветеринары Калмыкии проводят обработку против ящура

Так, с начала текущего года были провакцинированы почти 2 миллиона крупного и мелкого рогатого скота. Отметим, что «ящур» опасен не только для животных, но и для человека. Это острое инфекционное вирусное заболевание. Передаётся человеку при контакте с больными животными или их выделениями. Заболевание людей ящуром характеризуется лихорадкой, интоксикацией, появлением болезненных язв на слизистой и на коже.

Об этом нам сообщили в пресс-службе управления ветеринарии.

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