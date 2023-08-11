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24 августа, 10:37
Новости

Ветеринары Калмыкии передали мобилизованным землякам в ЛНР гуманитарный груз

Ветеринары Калмыкии передали мобилизованным землякам в ЛНР гуманитарный груз

В посылке все самое неоходимое: напитки, продукты питания, закрутки, ароматные борцги и сладости. Все это было собрано силами сотрудников районных ветстанций. Груз уже добрался до места назначения.

Бойцы отметили, что им особенно приятно получить продукты от калмыцких производителей и знать, что их поддерживают и ждут в родной республике.

Видео: Управление ветеринарии Республики Калмыкия

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