Ветеринары Калмыкии передали мобилизованным землякам в ЛНР гуманитарный груз

В посылке все самое неоходимое: напитки, продукты питания, закрутки, ароматные борцги и сладости. Все это было собрано силами сотрудников районных ветстанций. Груз уже добрался до места назначения.

Бойцы отметили, что им особенно приятно получить продукты от калмыцких производителей и знать, что их поддерживают и ждут в родной республике.

Видео: Управление ветеринарии Республики Калмыкия